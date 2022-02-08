Borçlarını ödemek için taşınması yasak bir Caravaggio tablosunu satmaya çalışacak

İtalya'da bir banka sahip olduğu milyonlarca dolar değerindeki Caravaggio tablosunu satacak, ancak satışı yapılacak eserin bankanın ofisinden çıkarılması yasak.

Sozcu.com.tr

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Caravaggio’nun Dikenli Taç isimli eseri Banca Popolare di Vicenza’ya ait olan 100’den fazla İtalyan eserinden biri. Ancak banka, 2017’de iflas edince ve başkanı da piyasada dolandırıcılık yapmaktan mahkûm edilince eserin satışına karar verildi. Mahkeme kararına göre; banka Tiepolo, Bellini ve Tintoretto’nun yanı sıra Caravaggio’nun eserlerini içeren sanat koleksiyonunu satışa sunacak.

Sanat avukatı ve İtalyan sanat yayını Giornale’ye katkıda bulunan Gloria Gatti, “Dikenli Taç tek başına 500 milyon Euro’dan fazla bir değere sahip olabilir. İtalya’nın en ünlü sanatçılarından bazılarını içeren tüm koleksiyonun değeri ise çok daha büyük” dedi.

İFLAS ETMEDEN ÖNCE SANAT KOLEKSİYONU OLUŞTURMUŞ

1866’da kurulan Banca Popolare di Vicenza, beş yıl önce iflas etmeden önce sanat koleksiyonunu oluşturmuştu.

İsa’nın başına bir tacın yerleştirildiğini gösteren eserin, 2017 yılında Caravaggio eserin olduğu kesin olarak doğrulanmıştı. Eser, sanatçının Viyana’da sergilenen başka bir eseriyle aynı ismi taşıyor.

TAŞINMASI YASAK

Dikenli Taç, bankanın Floransa yakınlarındaki Prato’daki eski ofisinde bulunan 124 tablodan biri; diğerleri Vicenza’daki bir müzede sergileniyor. Ancak, beklenen satışa rağmen, tablo satın alınsa da ulusal bir miras düzeni nedeniyle eser mevcut yerinde kalmak zorunda.

Gatti, “Eğer tadını çıkaramayacaklarsa, kimse piyasa fiyatını ödemek istemez” dedi ve satışı, Caravaggio tarafından boyanmış bir tavana sahip Roma’daki Villa Aurora’nın geçen ayki müzayedesine benzetti. 471 milyon euro değerinde olan esere, taşınamadığı için teklif veren olmadı.

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