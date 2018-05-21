Borusan Müzik Evi sezonu Akademi BİFO ile kapatıyor

Borusan Müzik Evi’nde sezonun son konserini Akademi BİFO veriyor. Sezon boyunca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel ve yönetmen Yekta Kara’nın yanı sıra pek çok yerli ve yabancı eğitimciyle çalışan Akademi BİFO katılımcısı genç sanatçılar, bu konserde çok sevilen arya ve düetleri seslendirecekler.

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Borusan Müzik Evi bu sezonu 25 Mayıs Cuma akşamı 21.00'de Akademi BİFO katılımcılarının gerçekleştireceği konserle kapatacak. Konserde, Borusan Sanat'ın 2016 yılında Türkiye'deki genç klasik müzik öğrencilerinin ve sanatçılarının kendilerini geliştirmeleri ve sahne deneyimi kazanmaları için başlattığı eğitim programı Akademi BİFO'nun katılımcıları çok sevilen arya ve düetleri seslendirecekler.

GENÇLER DENEYİM KAZANDI

Borusan Sanat'ın, 2016–2017 konser sezonunda Türkiye'deki genç klasik müzik öğrencileri ve sanatçılarının kendilerini geliştirmeleri ve sahne deneyimi kazanmalarına yönelik bir eğitim programı olarak projelendirdiği Akademi BİFO, bugüne kadar katılımcılarına yurt içi ve yurt dışından eğitmenler ve profesyonellerle çalışma olanağı sundu. Akademi BİFO katılımcıları, Borusan Müzik Evi'nde Sascha Goetzel ile müzikal stil, Yekta Kara ile sahne, Avusturyalı bariton Benno Schollum ile diksiyon, Türkiye ve Avusturya'dan korrepetititörler ile stil ve yorum çalıştılar ve geçtiğimiz sezon Leyla Gencer Anısına: Güllü Şövalye başlıklı konserde Güllü Şövalye operasındaki rollerini başarı ile seslendirdiler. 2017-2018 konser sezonunda ise La Scala Akademisi işbirliğiyle düzenlenen ustalık sınıfları ile uluslararası opera sahnelerinin çok değerli isimleri olan soprano Luciana Serra, bariton Renato Bruson, soprano Eva Mei ve tenor Giuseppe Sabbatini'den İtalyan repertuvarı ağırlıklı olmak üzere kapsamlı bir eğitim gördüler; ayrıca piyanistler Vincenzo Scalera, Fügen Yiğitgil ve Barış Büyükyıldırım ile birlikte, BİFO'nun 17 Mayıs 2018'de Leyla Gencer Anısına: Donizetti ve Puccini başlıklı konserde müzikseverlerle buluşan, Puccini'nin Gianni Schicchi operası için hazırlandılar.