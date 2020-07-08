Borusan Müzik Evi’nin konuğu Mercan Dede

Her sezon Borusan Müzik Evi'nde verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan Mercan Dede, müzikseverlere özel hazırladığı DJ Set'iyle dinleyeni derinden etkileyen bir programa imza atacak. Mercan Dede, 10 Temmuz Cuma 23.00-24.00 arası Borusan Klasik'te olacak.

Borusan Müzik Evi'nde gelenek haline gelen buluşmalarını bu yıl, sağlık tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda kalan sanatçının kendi müziklerinden oluşan bir saatlik seti olağanüstü bir yolculuğa davet ediyor dinleyicileri…



Bugüne kadar, Hayko Cepkin, Deniz Tekin, Mabel Matiz, Özgür Can Çoban, Jehan Barbur gibi isimleri Borusan Müzik Evi'nde konuk eden Mercan Dede, müzik ve görel şölenin bir arada yaşandığı 20. sanat yılını da Borusan Müzik Evi'nde kutlamış, albüm tanıtımlarıyla da dinleyicilere keyifli anlar yaşatmıştı.

“Borusan Müzik Evi” programında ilerleyen günlerde ise Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan ve Burak Özdemir dinleyicilerle buluşacak.