Borusan Quartet’ten bir 19. yüzyıl şöleni!

Borusan Sanat, aralık ayında konserlerine devam ediyor.

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20 Aralık'ta Borusan Quartet, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda saat 20.00'de başlayacak “Fırtına Çağının Renkleri” konseri ile izleyicileri tüm renkleri ve duygularıyla bir 19. yüzyıl manzarasını izlemeye davet ediyor. Giacomo Puccini'nin oda müziği repertuvarına armağanı Crisantemi, aynı dönemin dikkat çekici ve öncü kadın bestecilerinden Fanny Mendelssohn'un kardeşi Felix Mendelssohn'un yapıtlarının gölgesinde kalamayacak kadar etkileyici Mi bemol Majör Dörtlüsü ve romantik dönemin büyük ustası Johannes Brahms'ın Opus 51, La minör Dörtlüsü, Borusan Quartet'in ustalıklı yorumuyla izleyicilerle buluşacak.