Borusan Sanat bir konser kaydını daha yayınladı

Borusan Sanat bir konser kaydını daha yayınladı

Borusan Sanat, daha önce Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın iki konserini yayınlamış ve bu kayıtlarla izleyicilere ulaşmıştı.

Bu kez, Mercan Dede'nin Borusan Müzik Evi'ne konuk olduğu “Secret Tribe” konser serisinin ikinci ayağı olan “Sufi Dreams'den Dünya'ya” başlıklı konserin kaydıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Mercan Dede bu konserde ilk çıkardığı albüm Sufi Dreams'den, en son yayımlanan Dünya albümüne uzanan, 20 yılın birikimiyle oluşturulmuş bir seçkiyi sunmuştu. 1995'ten başlayan bir zaman tünelinin dinleyicileri beklediği bu konserin kaydında Mercan Dede'nin müzik ve görsel şölenine tüm müzikseverler davetli! Konserin kaydı, 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de borusansanat.com üzerinden yapılacak yayınla izlenebilir.