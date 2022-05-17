Boşanma davası 922 milyon dolarlık müzayede satışıyla sonlandı

Harry ve Linda Macklowe'ın çekişmeli boşanma davasında hangi eserin, kimde kalacağı konusunda anlaşmaya varılamayınca, mahkeme eserlerin bir müzayedede satılmasına ve elde edilen paranın ikiye bölünmesine karar verdi. İkili, sahip oldukları eserlerin satılmasıyla beraber 922 milyon dolar (14,5 milyar lira) elde etti.

Sozcu.com.tr

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New York gayrimenkul geliştiricisi ve yatırımcısı olan Harry Macklowe ve eşi Linda Macklowe geçtiğimiz yıllarda evliliklerini bitirmeye karar vermişti. Ancak sanat eserleri meraklı çiftin, boşanmalarında anlaşmazlığa neden oldu.

Çiftin boşanma sürecinde mahkemede açıklanan mal varlıkları arasında 409.500 dolar değerinde gümüş, 85.500 dolar değerinde kitap, 3.84 milyon dolar değerinde mücevher, 385.000 dolar değerinde araba ve 23.5 milyon dolar değerinde yat bulunurken aslında servetlerinin en büyük kısmının sanatta olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine bir yargıç hazinenin satılmasına karar verdi. İlk bölümü geçtiğimiz yılın sonlarında satılan eserlerin ikinci bölümü de 16 Mayıs’ta Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satıldı. Satışla beraber elde edilen gelir, onu şimdiye kadar müzayedede satılan en değerli koleksiyon yaptı. Harry ve Linda Macklowe’un sanat eserlerinin son bölümü 246.1 milyon dolar getirdi.

TOPLAM 922 MİLYON DOLAR ELDE ETTİLER

Geçen kasım ayında koleksiyonlarının ilk bölümü 676 milyon dolar getirdikten sonra, eski eşlerin koleksiyonlarından elde ettikleri gelir 922,2 milyon dolara ulaştı. Ve bu da eserleri, Sotheby’s’in iddiasına göre dünyanın en değerli koleksiyonu haline getirdi.

EN PAHALI ESERLER

Açık artırmadaki en pahalı eser Yahudi asıllı Amerikalı soyut dışavurumcu ressam Mark Rothko’nun 1960’tan kalma bir tarla resmiydi. Müzayede evine göre, çift, tabloyu 1983’te satın aldı. 35 milyon ila 50 milyon dolar olarak tahmin edilen, eser için 30 milyon dolardan teklifle başlandı ve 48 milyon dolara satıldı.

Çiftin bir diğer satın aldığı eser de yine müzayedede oldukça fazla ilgi gördü. Yine soyut sanatın önemli isimlerinden ressam Gerhard Richter’in 1975 Deniz Manzarası tablosu, 25 milyon ila 35 milyon dolarlık tahminlerden sonra 30,2 milyon dolara satıldı.

Macklowe çifti, Andy Warhol tablosu almayı da ihmal etmemiş. 1986 Andy Warhol tablosu 18,7 milyon dolara satıldı. Boşanma sonrası yeni evini arayan bir diğer eser de Cy Twombly’e ait kara tahta tablosu 15 milyon dolara satıldı.

ANLAŞAMAYINCA SATIŞINA KARAR VERİLMİŞTİ

Çiftin ikinci bölümünün de satışa çıktığı sanat koleksiyonu için New York Eyalet Yüksek Mahkemesi Yargıcı Laura Drager 2018 tarihli kararında şunları söylemişti: “Sanat koleksiyonu tarafların en değerli evlilik mülkü. Taraflar, sanat koleksiyonunun değerine kıyasla önemli ölçüde daha az hisse senedi veya diğer yatırımlara sahipler. Sanatın çeşitlendirmeyi mümkün kılındığı ve alternatif bir yatırım biçimi olduğu inanılır bir şekilde doğrulandı.”

Drager, Linda Macklowe’un eserlerin yarısından fazlasını elinde tutabileceğine karar verdi.

Ancak çift eserlerin paylaşımında anlaşamayınca Drager satılmasını emretti: “Eserlerin gerçek değerini yalnızca pazar belirleyebilir. Ayrıca, satış, her iki tarafa da yaşam tarzlarından keyif almalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları parayı sağlayacak.”

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