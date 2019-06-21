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Boy George, kendisini Sophie Turner’ın canlandırmasını istedi
Boy George, kendisini Sophie Turner’ın canlandırmasını istedi
1980'lere damgasını vuran ünlü şarkıcı Boy George, çekilecek olan biyografik filminde kendisini canlandırması için Game of Thrones oyuncusu Sophie Turner'ı istedi...
Kültür Sanat 21 Haziran 2019 - 07:07

Bir döneme damgasını vuran ve 1980’ler İngiltere’sinin en etkili şarkıcılarından biri olan Boy George, biyografik filminde kendisinin gençliğini canlandırması için Sophie Turner’ı istiyor.

Boy George

Genç oyuncu ile ikizi kadar benzeyen ünlü şarkıcı 17 yaşındayken, Turner ile çok benzediklerini dile getirdi. Bu teklif sosyal medyada da dolaşınca, final yapan Game of Thrones oyuncusu Turner, 58 yaşındaki Boy George'un bu isteğiyle ilgili sosyal medya hesabından “Boy George'a saygı duyuyorum” dedi.

Sophie Turner

Boy George ise, Vogue dergisine verdiği röportajda, “Beni oynaması için çok ilginç oyuncu önerileri geliyor. Öneriler arasında en ilginç olanı Sophie Turner'dı. İnsanlar, ‘O seni oynayamaz; o bir kadın’ diyecekler ama ben 17 yaşındayken ona çok benziyordum” dedi.

Boy George

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