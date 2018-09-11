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Böyle ters köşe görülmedi! Jim Carrey’den izlenme rekorları kıran açıklamalar…
Böyle ters köşe görülmedi! Jim Carrey’den izlenme rekorları kıran açıklamalar…
Geçtiğimiz hafta düzenlenen Harpers Bazaar Icon etkinliğine katılan ünlü oyuncu Jim Carrey'nin açıklamalarıyla ters köşe yaptığının görüldüğü video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
Kültür Sanat 11 Eylül 2018 - 14:35

Jim Carrey, katıldığı etkinlikte kendisiyle bir söyleşi yapan kadına ilginç açıklamalarda bulunarak, kendisini dinleyenleri adeta ters köşeye yatırdı.

“Bulabileceğim en anlamsız şeye gelmeye çalıştım ve buradayım” ifadelerini kullanan Carrey’in ikonlarla ilgili de “İkonlara inanmıyorum, barışın kişiliğin önünde olduğuna inanıyorum” dediği görülüyor.

Carrey, geçtiğimiz günlerde “Sosyalizme evet demeliyiz” açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

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