Bozcaada Caz Festivali’ne yoğun ilgi

Caz festivalleri fikrine açık havada bir caz festivali deneyimi tasarlayarak yeni bir bakış açısı getiren ve geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Bozcaada Caz Festivali bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Biletleri tükenen festivalin ilk gününde DJ Harun İzer ile ortam ısınmaya başladı. ‘Lazha’ projesi ile canlı müziğin açılışını yapan Cenk Eroğlu ve Mehmet İkiz’den sonra sahne alan Yarımdünya Klarnet Trio festival alanını coşturdu. Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz ise, Alp Ersönmez’in ‘Cereyanlı’ projesine konuk oldu. Volkan Öktem, Çağrı Sertel, Engin Recepoğulları gibi usta isimlerin de yeraldığı proje büyük ilgi gördü. Gecenin kapanışını ise muhteşem sesi ile Ceyl’an Ertem yaptı.

Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturan Bozcaada Caz Festivali; funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içeren geniş bir programla Pavli Bozcaada, Kabak & Lin ve allaturca music iş birliği, Kendine Has ve Avek Volkswagen katkılarıyla gerçekleşiyor.

BOZCAADA CAZ FESTİVALİ PROGRAM:

28 Temmuz Cumartesi

Bozcaada Ensemble (İmer Demirer, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Su İdil, Tolga Bilgin)

FOURinthePOCKET

Ercüment Orkut ‘Low Profile’ (Alper Yılmaz)

Kerem Akdağ (Dj Set)

29 Temmuz Pazar

Korhan Futacı ‘Pavli Experiment’ feat. (Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever)

Nilipek.

Deniz Mahir Kartal feat. Sarp Maden

Emir Ersoy ‘Projecto Cubano’

Kaan Düzarat (Analog Kültür Dj Set)