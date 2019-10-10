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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nin (BIFED) 6'ncısı, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde başladı. 13 Ekim'e kadar sürecek festivalde 60'ı aşkın belgesel ücretsiz gösterilecek.
Kültür Sanat 10 Ekim 2019 - 13:57

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu’ndaki festival açılışına, çok sayda sanatsever katıldı. Festivalde, 5 gün boyunca 60’ı aşkın belgesel iki farklı salonda ücretsiz gösterilecek.

ÖDÜLLER CUMARTESİ GÜNÜ SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl 60 ülkeden 450 belgesel arasından seçilerek oluşturulan BIFED programında, filmlerin ana temasını her kıtada başta altın madeni olmak üzere maden ve taş ocaklarına direnen yerel halkın mücadeleleri, asbest ve petrolün yarattığı sağlık problemleri ve kirlilik, mülteciler ve iklim göçü, nehirler, gençlerin iklim değişikliğine isyanı, iyi ve doğru tarımsal üretimin sürdürülemezliği oluşturuyor. BIFED 2019’un ödül kazanan filmleri 12 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek törenle açıklanacak. Festival 13 Ekim’de sona erecek.
(DHA)

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