Bozcaada Yalın ile coşacak

Bu yıl ilk kez Bozcaada'da düzenlenecek olan Yapı Kredi Summer Escape'de Yalın ve Alya sahne alacak.

College E.M.A tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yapı Kredi Summer Escape 26-28 Temmuz tarihlerinde Bozcaada olacak. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğiyle gerçekleşecek yaz festivalinde 26 Temmuz Cuma akşamı, Pelagos Otel'de Alya sahne alacak. 27 Temmuz Cumartesi akşamı da pop müziğin sevilen isimlerinden Yalın, dinleyicilerin karşısında olacak. Festivalde konserlerin yanı sıra happy hour’lar, tadım etkinlikleri, workshoplar, bağ gezisi ve adanın popüler noktalarından olan Polente Feneri'nde günbatımına eşlik eden akustik müzik dinletisi yer alacak.

Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada'nın ardından, yaz boyunca 24 – 27 Ağustos'ta Akyaka'da ve 13-15 Eylül'de Kaş'ta düzenlenecek.