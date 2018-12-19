‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ın hayatı sergileniyor

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Sanatatak olarak Neşet Ertaş ile ilgili sergi hazırlama fikri nasıl gelişti?

İki yıl önce Küçükçekmece Belediyesi sanat danışmanı Erkan Doğanay, böyle bir sergi yaptı. Benim de çok hoşuma gitmişti. Böyle arşiv sergilerinin yeri ayrı. Fotoğraflar, plak kapakları sanatçıya dair başka dünyaları gösterir, açar.

Sergide ozanın hayatına kronolojik olarak bakarken neler göreceğiz?

Neşet Ertaş'ın gerçek bir abdal olduğunu, gönül insanı olduğunu, saza söze nasıl tutkulu olduğunu göreceğiz. Kısacası tutkulu bir sanatçıyı göreceğiz.



Neşet Ertaş ile birlikte ‘abdallık’ da son buldu mu? Siz ‘abdallık’ üzerine ne söylemek istersiniz?

Burada bir tavır var. Bir dil var. Bu dil içinde babadan alınan el önemli. Ve bir söylem var. Babayla yazışmalar var. Babayla türkü formu atışma halinde yazışılıyor. Müzakere ediliyor meseleler. çok ilginç. Neşet Ertaş'ın sözünde sürekli aynı kelimelerin tekrar edilerek kavrama dönüşmesi söz konusu. Tekrar edilen kelimenin kavrama dönüş hızı baş döndürücü. Abdallık geleneği bitmez. Başka formlarda söylemlerde duruşlarda hortlar mutlaka. Bir Türkçe rap’te örneğin. Abdallık ve Maduniyet geleneğiyle ilgili sergi kapsamında Doç. Ebru Yetişkin'in bir konuşması olacak Sanatatak Mekan'da. Tam da bunu konuşacağız. Bekleriz.



‘NEŞET EDENLER, KONSERDEN ÇOK FAZLASIYDI’

Sergiden hemen önce Neşet Ertaş konseri yaptınız. Bu konser çok ses getirdi. Alternatif müzik dünyası Ertaş’ı yorumladı. Siz bu konseri nasıl anlatırsınız?

Az önce bahsettiğim hıza, bu forma baktık o konser aracılığıyla. Neşet ettik bu anlamda. Konserin adı Neşet Edenler'di. Neşet Ertaş'ı anma konserinden çok daha fazlasıydı. Neşet Ertaş, hem babasının hem onun ait olduğu abdal geleneğinin içinden gelerek onunla çatışmadan onu dönüştürüyor. Kendince yorumluyor. Neşet etmek biraz da bu. Müziğinde gönül kavramı, abdal kavramı ve garip kavramı var. Sınıfsal kavramlar da değil bunlar. Bu konser biraz da bu kavramlarla yeni ilişkiler kurma çabası oldu. Yeniden ilişkiye girme çabasıydı. Konserin sonunda bugün kurabildiğimizi görüyorum. Çok sevinçliyim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Volkan İncüvez, Seçkin Erdi ve Fatin Kaya başta olmak üzere.

Neşet Ertaş sizin için ne ifade ediyor?

Neşet Ertaş'ın kişisel tavrı çok önemli. Abdal geleneği içinde kendine özerk bir yer dil kurmuş olması önem taşıyor. Neşet etmenin içinde hayat ve sanat hakkında çok şey var. Ertaş, bir tür flauner yani Avrupa'da köy köy, şehir şehir, düğün dernek gezen birisi. Kırsal flauner, asla konfora yenilmeyen, pas dahi vermeyen bir anti-konformist. Bir nihilist. Bu konser ve sergi aracılığıyla üzerine müzisyen sanatçılarla birlikte düşünebildiğim için çok mutluyum. Saz sözün ayağı mıdır? Yoksa söz müdür sazın ayağı? Yoksa ikisi arasında bir hiyerarşi var mıdır?