Brad Pitt oyunculuğu bırakacağının sinyalini verdi

Once Upon a Time in Hollywood filminde Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşan Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonu için kamera karşısına geçti. Derginin kapağında yer alan 55 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda Hollywood’dan elini eteğini çekeceğini ima etti ve “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” dedi.

Oscar'lı aktör, “Prodüksiyon tarafındayken kamera arkasındayım ve bundan çok zevk alıyorum. Ama bu işi yapmam git gide azalıyor. Genel olarak bunun daha genç erkek oyunu olduğuna inanıyorum. Daha yaşlı karakterler için önemli bir iş yok” dedi.