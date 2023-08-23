Brad Pitt’e gönderme mi? Angelina Jolie orta parmağına dövme yaptırdı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, her iki elinin orta parmağına yaptırdığı dövmeyle sosyal medyada yeni bir tartışma konusu doğurdu.

Sozcu.com.tr

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48 yaşındaki ABD’li aktris Angelina Jolie’nin dövme sanatçısı, oyuncunun her iki orta parmağına da gizemli bir dövme yaptırdığını açıklayarak hayranlarından bunun ne olduğunu tahmin etmelerini istedi.

Ünlülerin de uğrak noktası olan New York’taki Bang Bang stüdyosunda çalışan Mr. K isimli dövmeci, Instagram’da Jolie’nin yeni dövmelerini gizli tutmak amacıyla tamamen bulanıklaştırılmış parmaklarının bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafa, yıldız ismi etiketleyen dövmeci, “Gerçekten onun elini tutup ona dövme yaptığıma hala inanamıyorum” diye ekledi.

24 binden fazla beğeni ve binlerce yorum alan gönderi, insanların Jolie’nin eski eşi Brad Pitt’e gönderme yaptığını düşünmesine neden oldu.

NE OLMUŞTU?

2005 yılında “Mr. and Mrs. Smith” filminde tanışan Angelina Jolie ve Brad Pitt, henüz setteyken doludizgin bir aşka başlayarak tüm dünyanın dikkatini üzerlerine çekmişti. Pitt’in o dönem “Friends” yıldızı Jennifer Aniston ile evli olması da, çiftin birlikte olmasını engellememişti.

Uzun yıllar birlikte olan çift, 3 çocuk sahibi oldu ve ayrıca 3 çocuğu daha evlat edindiler. Çocuklarının ısrarı üzerine 2024’te dünya evine girdiler ancak büyük aşk, 2016 yılında Jolie’nin boşanma davası açmasıyla sona erdi. Çift, resmi olarak ancak 2019 yılında boşanabildi.

Yorumların dövmenin Pitt’e yönelik olduğunun düşünülmesi üzerine, Mr. K iki kere daha açıklama yaptı ve gerçek dövmeyi çok yakında paylaşacağını, yaptıkları işin de Pitt ile hiç alakası olmadığını ekledi.

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