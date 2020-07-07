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Brad Pitt’in yeni projesi belli oldu
Brad Pitt’in yeni projesi belli oldu
Brad Pitt, yönetmenliğini David Leitch'in üstleneceği aksiyon ve gerilim türündeki Bullet Train filminde başrol oynayacak.
Kültür Sanat 7 Temmuz 2020 - 11:21

Ünlü aktör Brad Pitt’in rol alacağı yeni film belli oldu. 56 yaşındaki aktör, yönetmenliğini David Leitch’in üstleneceği Bullet Train adlı aksiyon-gerilim türündeki filmde başrol oynamaya hazırlanıyor.

Leitch en son olarak Fast & Furious serisinin spin-off projesi Hobbs & Shaw’un yönetmenliğini yapmıştı.

Kataro Isaka’nın çok satan romanı Maria Beetle’dan uyarlanacak olan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme alacak. Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin baş yapımcıları olacak ve Isaka ile birlikte çalışacak.

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