Brad Pitt’in yeni projesi belli oldu
Ünlü aktör Brad Pitt’in rol alacağı yeni film belli oldu. 56 yaşındaki aktör, yönetmenliğini David Leitch’in üstleneceği Bullet Train adlı aksiyon-gerilim türündeki filmde başrol oynamaya hazırlanıyor.
Leitch en son olarak Fast & Furious serisinin spin-off projesi Hobbs & Shaw’un yönetmenliğini yapmıştı.
Kataro Isaka’nın çok satan romanı Maria Beetle’dan uyarlanacak olan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme alacak. Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin baş yapımcıları olacak ve Isaka ile birlikte çalışacak.