Bradley Cooper: Film setinde 6 saat boyunca çıplak kaldığımı hatırlıyorum

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper, son filminin çekimleri sırasında yaşadığı ilginç anları katıldığı bir televizyon programında anlattı.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper, yaklaşmakta olan filmi “Nightmare Alley”in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını açıkladı.

45 yaşındaki aktör, KCRW’nin “The Business” ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda 49 yaşındaki aktris Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesini çektiğinden söz etti.

Cooper, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” dedi.

‘ÖNEMLİ BİR DENEYİMDİ’

Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Cooper, Filmin içeriği, keşfettiğimiz şey, onu gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamızı gerektiriyordu” diye açıkladı.

Cooper, özellikle yönetmen Guillermo del Toro ile bir projede bunu yaparken, çıplak bir sahneyi çekmenin kendisi için “önemli bir şey” olduğunu ekledi.

Ünlü yıldız; “Senaryoyu okuduğumu ve ‘O küvette salamura bir serseri ve bu [hikaye]’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Kendi kendime ‘bunu yapmak zorundasın.’ dedim ”

‘MADENCİLİĞE BENZİYOR’

Cooper, ayrıca bir film için nasıl karaktere girebildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, “Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp birbirinize bakıp sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz” dedi.

Cooper, daha önce pandemi sırasında film çekerken karşılaştığı aksilikleri de şu sözlerle anlattı: “Pandemiden geçmek, altı ay ara vermek ve onu tekrar ziyaret etmek eşsiz bir deneyimdi. Sadece ömür boyu arkadaş olmadık, aynı zamanda sanatsal bir deneyimdi.”

“Kabus Yolu” 2021 yılı Aralık ayında vizyona girdi.

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