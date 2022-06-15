Bradley Cooper: “Kariyerimin ilk yıllarında uyuşturucu madde bağımlısıydım”

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, kariyerinin ilk yıllarında ciddi bir kokain bağımlılığıyla mücadele ettiğini kabul etti.

Sozcu.com.tr

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47 yaşındaki Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kariyerinin ilk yıllarında bir TV yapımındaki başrolü iptal olduktan sonra düşen özgüveniyle baş etmenin bir yolu olarak madde bağımlılığında “kaybolduğunu” açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, ABD’li aktör, bağımlılıklarını Jason Bateman, Will Arnett ve Sean Hayes’in “Smartless” adlı podcast’ine açtı.

Uyuşturucuyla mücadelesinin yanı sıra fiziksel problemlerinin de yaşadığı sıkıntılara katkıda bulunduğunu belirten aktör, 2001’den 2003’e kadar “Alias” dizisinin ilk iki sezonunda Jennifer Garner ile birlikte ana oyuncu kadrosunun bir parçasıydı.

Ama sonra karakterinin özel konuk statüsüne indirildiğini gördü ve yalnızca iki ek bölümde göründü. Bu da özgüvenini düşürerek uyuşturucu kullanmasının yolunu açtı.

Cooper, bağımlılık mücadelesini nispeten gençken ve hala oyunculuk kariyerinin başındayken yaşadığı için şanslı olduğunu kaydetti.

Ünlü oyuncu, şu sıralar yönetmeni olduğu ve başrolünde oynadığı, orkestra şefi Leonard Bernstein’in hayatını anlatan “Maestro” filminin çekimlerini sürdürüyor.

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