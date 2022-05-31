Bradley Cooper, yeni rolü için tanınmayacak hale geldi

Amerikalı orkestra şefi Leonard Bernstein'ın biyografisi 'Maestro'da rol alan Bradley Cooper, yeni rolü için adeta tanınmaz hale geldi. Maestro, akış platformu Netflix'te yayınlanacak.

Sozcu.com.tr

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Bradley Cooper, Netflix’in biyografik filmi Maestro için ünlü Amerikalı şef Leonard Bernstein’a dönüştü. Yayın platformu film setinden çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca ünlü oyuncunun hayranları adeta şoke oldu.

Filmin sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerinde Cooper, Carey Mulligan’ın yanında takım elbise içinde görülüyor. Bir başka sahnede ise Cooper, Bernstein’ın beyaz saçlı, daha yaşlı halleri için son derece farklı bir görüntüyle ortaya çıkıyor.

Maestro’nun 2023’te vizyona girmesi bekleniyor. Aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturan Cooper, senaryoyu da Spotlight’ın Oscar ödüllü yazarı Josh Singer ile birlikte yazdı. Ünlü film yapımcıları Martin Scorsese ve Steven Spielberg de dramanın yapımcılığını üstlendi.

Ocak ayında “The Late Show with Stephen Colbert” programına katılan Cooper, çocukken şefliğe takıntılı olduğunu ve pratik yapmak için yüzlerce saat harcadığını açıklamıştı. “Steven Spielberg bunu biliyordu” diyen ünlü oyuncu, ödüllü yönetmenin ondan Bernstein’ı oynamasını ve ardından yönetmenliğini yaptığı Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filmini gördükten sonra da filmi yönetmesini istediğini belirtti.

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