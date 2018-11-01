Brand Week İstanbul’un onur konuğu Şener Şen

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Brand Week Istanbul, bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıysa binlerce katılımcı için kapılarını açacak. Brand Week Istanbul'un bu yılki onur konuğu ise Türk sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen olacak. Brand Week Istanbul, marka ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak. Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Week Gastro, Marka İkonları Yürüyüşü ve Portfolyo Buluşmaları gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.

Brand Week Istanbul'un bu yılki onur konuğu olan usta oyuncu Şener Şen 7 Kasım'da katılımcılarla buluşacak. Sanat ve hayat arasındaki diyaloğun, kariyerinde yarattığı karakterlerin gerçekliğinin ve Kasım sonunda başlayacak yeni projelerinin sunumuyla Şener Şen, sınır tanımayan bir efsane olarak Brand Week Istanbul'un ana sahnesinde yer alacak