Breaking Bad, 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Lad Bibe’ın düzenlediği son 20 yılın en iyi dizisi anketinin sonuçları açıklandı. Yapılan seyirci anketine göre, Bryan Cranston ve Aaron Paul’ün başrollerinde yer aldığı efsanevi dizi Breaking Bad, son 20 yılın açık ara en iyi dizisi seçildi.

GAME OF THRONES’U GERİDE BIRAKTI

Breaking Bad, toplam 11 bin 429 oy alarak, oyların yüzde 50.8’lik kısmına sahip oldu. Dizi, milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones’u geride bıraktı. Yapılan oylamada Game of Thrones da The Wire adlı diziyi geride bıraktı.

The Office, Black Mirror, Peaky Blindersi Stranger Things ve Mad Men oylamada yer alırken, bazı dizi izleyicileri ankette The Big Bang Theory’nin yer almamasını eleştirdi.

Vince Gilliganb tarafından yaratılan Breaking Bad, 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White’ın akciğer kanseri olduktan sonra geçimini sağlamak için yasa dışı yollara başvurma hikayesini konu alıyor.