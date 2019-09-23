Breaking Bad fragmanında sansür iddiasına Netflix’ten açıklama

Netflix, "El Camino: A Breaking Bad Movie" isimli filmin fragmanında sansür uyguladığı iddialarıyla ilgili, "Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek" açıklamasını yaptı.

Netflix’in yeni RTÜK yasası kapsamında “El Camino: A Breaking Bad Movie” isimli filmin fragmanında sansür uyguladığı iddia edilmişti. Netflix, uluslararası fragman ile Türkiye’de yayınlanan fragman arasındaki fark ile ilgili bir açıklama yaptı.

O açıklama şöyleydi:

“Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix'e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”