Breaking Bad’in filminde Bryan Cranston sürprizi

Sinefesto’nun haberine göre, başrollerini Bryan Cranston ve Aaron Paul’un paylaştığı fenomen dizi Breaking Bad’in beyazperdeye aktarılması için çalışmalar başladı. Filmin yapımcısı bir süredir merakla beklenen Breaking Bad filmi için çalışmalar başladı. Çalışmaları sürdüren Vince Gilligan, sürpriz bir kararla Bryan Cranston'ı kadroya dahil etti.

Cranston'ın filmde yer alacağını öğrenen Breaking Bad hayranları mutluluklarını sosyal medyada attıkları mesajla gösterdi. Breaking Bad filmi, Jesse Pinkman karakterinin hayatına odaklanacak ve dizinin finalinin ardından yaşanılanları izleyicilere aktaracak. Filmde Krysten Ritter, Jonathan Banks, Jesse Plemons, Matt Jones, Tess Harper, Robert Forster, Kevin Rankin ve Charles Baker gibi pek çok eski dost yeniden bir araya gelecek.

Filmin çekimleri bu ay sonunda New Mexico'da başlayacak. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Vince Gilligan üstlenecek. Vizyon tarihi henüz belli değil.