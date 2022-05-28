Bridgerton yıldızı akıl hastanesinde

Netlix'in ilgi gören dizisi "Bridgerton"da rol alan aktris Ruby Barker, zihinsel sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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25 yaşındaki İngiliz oyuncu Ruby Barker, akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve bu nedenle tedavi görmeye başladığını açıkladı.

Dönem dizisi “Bridgerton”da Marina Thompson karakterini canlandıran aktris, perşembe günü Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda “içeride birikmiş nesiller arası travma” sebebiyle profesyonel yardım aldığını paylaştı.

CNN’in haberine göre, Barker, “çok uzun bir süre gerçekten rahatsız” olduktan sonra zihinsel sağlığına odaklanmayı seçtiğini ve “artık daha iyi” olduğunu belirtti.

231.000 takipçisine, “Herkese karşı dürüst olmak istiyorum, mücadele ediyorum” dedi ve ekledi: “Yani, şu anda hastanedeyim ve yakında taburcu olacağım ve umarım devam edebilirim. Biraz ara vermeyi planlıyorum.”

“KENDİNİZE SAKIN YÜKLENMEYİN”

Yayınladığı videoda, hayranlarını “kendine bu kadar yüklenmemeye” ve benzer bir deneyim yaşarlarsa yardım istemeye çağıran Barker, “Başkalarını cesaretlendirmek istiyorum, eğer zorlanıyorsan lütfen kendine bir iyilik yap. Mola ver, kendine bu kadar yüklenmeyi bırak. İnsanlar bana her zaman kendime karşı bu kadar sert olmamamı söylerlerdi ve ben asla gerçekten, gerçekten bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum” dedi.

Teşhisini paylaşmayı reddeden aktris, yakın arkadaşlarına ve akıl hocalarına teşekkür etmenin yanı sıra Barker, Netflix’i ve “Bridgerton” baş yapımcısı Shonda Rhimes’ı rolüyle onu “kurtardıkları” için övdü.

Barker, “Tüm taahhütlerimi yerine getirmek, iyi bir kariyere ve iyi bir hayata sahip olmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü teşhisimin kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olmasını istemiyorum” diyerek videosunu tamamladı.

Geçen yıl dünya çapında 82 milyon hane tarafından izlenen “Bridgerton” dizisinin 2. sezonu, 25 Mart'ta yayınlandı. Dizinin toplamda dört sezon sürmesi hedefleniyor.

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