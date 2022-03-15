Bridgerton yıldızı: “Sevişme sahneleri düşündüğünüz gibi değil”

Netflix'in ilgi gören dönem dizisi Bridgerton'da Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey, cinsellik içeren sahneleri nasıl çektiklerini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Londra yüksek sosyetesinde geçen olayları anlatan Bridgerton dizisi, görselliğiyle olduğu kadar sevişme sahneleriyle de ilgi çekiyordu. Bu sahneler hakkında konuşan Bailey, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, sevişme sahnelerinin de izleyicilerde hayal kırıklığı yaratabileceğini söyledi.

“YARI ŞİŞİRİLMİŞ BİR TOP KULLANIYORUZ”

Jonathan Bailey, “Çoğu sahnede yarı şişirilmiş bir netbol topu (basketbol topuna benzer bir top) kullanıyoruz. Bir seks sahnesinde iki kişi varsa, kural olarak onları ayıran bir engel olmalı ve yarı şişirilmiş bir netbol topu bu işlevi görüyor. Böylece fiziksel olarak daha rahatça hareket edebiliyoruz. Gerçekten çok aptalca olduğunu biliyorum ama oldukça komik anlarımız da var, bu da durumun garipliğini azaltıyor” diye ekledi.

Oyuncu, ayrıca utanç verici olabilecek yakınlaşma sahnelerini çekerken oyuncuların kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olmak için bir “yakınlık koordinatörü”nün kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. “Me Too hareketinden sonra, seks sahnelerinin çekimleri değişti. Kadın oyuncuların ‘uygunsuz davranış’ suçlamalarıyla setler artık çok daha farklı. Bir yıl içinde bile tüm endüstrinin ne kadar değiştiğini görmek oldukça şaşırtıcı” şeklinde konuştu.

Geçen yıl dünya çapında 82 milyon hane tarafından izlenen Bridgerton dizisinin 2. sezonu, 25 Mart’ta yayınlanacak.

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