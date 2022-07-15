Bridgerton’ın sevilen oyuncusu diziye dönmeyeceğini açıkladı

Bridgerton'ın ilk sezonunda Simon Basset rolüyle izleyici karşısına çıkan Regé-Jean Page, yeniden diziye döneceği ile ilgili iddialara son verdi.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton’ın, Simon Basset karakteri izleyenler tarafından merakla beklenirken, ikinci sezonda yer almaması pek çok kişiyi şoke etmişti. O zamandan beri de karakteri canlandıran Regé-Jean Page’in yeniden diziye döneceği ile ilgili çeşitli spekülasyonlar sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu, kendisini uluslararası bir yıldız yapan ve hatta “yeni James Bond” olacağına dair söylentileri alevlendiren dizi ile ilgili nihayet net bir açıklama yaptı.

Shonda Rhimes’ın dönem dramasının ikinci sezonunu henüz izlemediğini söyleyen Page, dizide yeniden rol almayacağını da belirtti.

“BU ŞEKİLDE BİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUM”

Variety, Page’e son filmi The Gray Man’in galasında Bridgerton karakteri Hastings Dükü’nü yeniden oynama olasılığı hakkında soru sorduğunda şu yanıtı verdi:

“İstediklerini yapmakta özgürler. Shonda ve ben 1. sezonun sonunda harika bir sohbet gerçekleştirdik. Bu şekilde tamamladığımız için oldukça mutluyduk. Hâlâ da bununla gurur duyuyorum. ”

2020’nin Noel Günü’ndeki ilk çıkışında Netflix rekorları kıran Bridgerton’ın planı, her sezonda odağına farklı bir romantizm inşa etmekti. Nisan 2021’de de Page, bu doğrultuda yeniden diziye dönmeyeceğini açıklamıştı:

“Dükünüz olmak mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı. Bu aileye katılmak; sadece ekranda değil, ekran dışında da inanılmaz derecede yaratıcı ve cömert oyuncu kadromuz, ekibimiz, olağanüstü hayranlarımız, hepsi hayal edebileceğimin ötesindeydi. Aşk gerçektir ve büyümeye devam edecektir.”

Page, 22 Temmuz’da Netflix’te Ryan Gosling, Chris Evans ve Ana de Armas ile birlikte aksiyon gerilim filmi The Gray Man’de rol alıyor.

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