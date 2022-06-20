Bridgerton’ın yıldızı Regé-Jean Page üçüncü sezonda dönebilir

Netflix'in popüler dönem dizisi Bridgerton hayranlarına güzel haber var. Dizinin ilk sezonunda Simon Basset karakterini canlandıran Regé-Jean Page'in diziye geri dönmesi gündemde...

Sozcu.com.tr

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Londra yüksek sosyetesinde geçen olayları anlatan ve Mart 2022’de ikinci sezonu yayınlanan Bridgerton dizisinin ilk sezonuna damga vuran Regé-Jean Page’in diziye dönmesi için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

34 yaşındaki İngiliz aktör, dizinin çığır açan ilk sezonunda Hastings Dükü Simon Basset’i canlandırdı ve hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

Ancak Page, şaşırtıcı bir şekilde ikinci sezonda rol almadı. Sun’ın haberine göre ise üçüncü sezon için yapımcılar ve Page arasındaki görüşmeler sürüyor.

Ünlü isme yakın bir kaynak, “Regé-Jean, ilk sezondan sonra diziyi bırakma ve başka projelere geçme konusunda her zaman çok açıktı. Ama son zamanlarda onunla dizinin yapımcıları arasında bir diyalog oldu. Henüz resmi olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir şey yok ama takipte olmaya devam edin” dedi.

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