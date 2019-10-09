Bridget Jones hayranlarına müjde! Seri devam edecek

En son Judy Garland’ın biyografik filmi Judy ile izleyicilerle buluşan sevilen oyuncu Renée Zellweger’in Bridget Jones hayranlarına güzel haberleri var. Ödüllü oyuncu, Bridget Jones’un devam filmi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Bridget Jones’un Bebeği isimli son filmde Bridget Jones anne olmuş, fakat çocuğunun babasını Mark Darcy mi yoksa yeni tanıştığı Jack Qwant mı olduğunu bilmiyordu.

Devam filmi fikrinin çok hoşuna gittiğini belirten Zellweger, Avustralya’da yayınlanan The Project isimli programa konuştu. Oyuncu, “Tanrım, çok eğlenceli olmaz mıydı?” diyerek heyecanını dile getirdi.

Son aylarda dış görünüşü nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan başarılı oyunucu, bu durumdan memnun olduğunu söyledi. The Sun’a konuşan Zellweger, “İnsanların farklı göründüğümü söylemesinden memnunum. Çok daha mutlu ve dolu çok arklı bir hayat yaşıyorum, bunun görünür olması beni heyecanlandırıyor.” dedi. 40’lı yaşlarındaki halini kimsenin henüz tanımadığını söyleyen oyuncu, “Evet belki farklı görünüyorum ama kim yaş aldıkça farklı görünmezki?” dedi.