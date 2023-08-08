British Museum, bıçaklı saldırı nedeniyle boşaltıldı

İngiltere'nin simge mekanlarından British Museum, önünde gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle yaklaşık 2 saat kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Yerel saatle 11.00 sıralarında İngiliz medyasında, Londra’nın en önemli turistik yapılarından British Museum’da bıçaklı saldırı yaşandığı haberleri yer almaya başladı.

Sosyal medyada ise müzeyi ziyarete gelenler, dışarı çıkarıldıklarını ve polis tarafından uzaklaşmaları gerektiğinin söylendiğini paylaştı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, müze önünde yerel saatle 10.00’da gerçekleşen olayda bir kişinin kolundan bıçaklandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Olayın terör saldırısı olarak ele alınmadığını belirten polis, vatandaşlar için risk oluşturan bir durum olmadığını vurguladı.

Saldırının yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekiplerinin uzun süre bulunacağı bilgisini paylaşan polis, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

British Museum’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Müze, bu sabah bir vatandaşa yapılan saldırının ardından önlem olarak ziyarete kapatıldı ve ziyaretçiler tahliye edildi. Saldırıya uğrayana acil şifalar diliyoruz. Müze, artan güvenlik ve arama önlemleriyle yeniden açıldı” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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