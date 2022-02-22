Britney Spears’ın 15 milyon dolarlık anlaşması: Anılarını yazıyor

Britney Spears, köleliğe benzettiği vasilik de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlatacağı kitap için rekor bir anlaşmaya imza attı. Ünlü yıldız, anılarını kitaplaştırması karşılığında 15 milyon dolar kazanacak.

Sozcu.com.tr

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New York Post’un haberine göre, 40 yaşındaki pop yıldızı, Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Gösteri dünyasından haberler paylaşan web sitesi Page Six, bir kaynaktan alıntı yaparak anlaşmanın, Obama çiftininkinden sonra tüm zamanların en büyük anlaşmalarından biri olduğunu söyledi. 2017’de Penguin Random House, Barack ve Michelle Obama’nın kitapları için 60 milyon dolar ödemişti.

Spears, uzun bir süredir vasilikten kurtulmak için savaş veriyordu. 13 yıldır babasının vasiliği altında yaşayan Spears, bu yıl kendi avukatını tutma hakkına sahip olunca tüm hayatı değişti ve 13 yıl sonra 40 yaşında özgürlüğüne kavuşabildi.

SPEARS AİLESİNDE SULAR HİÇ DURULMADI

Babası Jamie Spears, vasiliğin kurulmasında etkili olmuştu. Ancak zamanla Britney Spears, babasının sahip olduğu etkiye kızmaya başladı ve onu kendisine bir köle gibi davranmakla suçladı. Los Angeles’taki bir yargıç, vasiliği kasım ayında sona erdirdi, ancak bu, Spears ailesi arasındaki savaşı durdurmadı.

Yıldızın 30 yaşındaki küçük kız kardeşi Jamie Lynn Spears, ocak ayında kendi anılarını yayınladı ve kardeşinden öfkeli bir yanıt aldı. Spears Instagram’da şunları yazdı: “Keşke bir yalan dedektörü testi yapsaydın, böylece tüm bu insan yığınları dişlerinin arasından benim hakkımda yalan söylediğini görseydi !!!! Sen pisliksin Jamie Lynn.”

Britney Spears, sadece babasına kızgın değildi, Spears ailedeki herkese karşı öfkeli. Spears, ailesini rezil edebilmek için fazlasıyla malzemeye sahip olduğunu ima ederek “Bir röportaj yaparsam, Tanrım ailemin ruhuna merhamet et” dedi.

Kitapla ilgili henüz başka bir detay paylaşılmadı ancak Spears’ın çalkantılı hayatını konu alması şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekti.

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