Britney Spears’ın nişanlısı, Mel Gibson ile aynı filmde

Britney Spears'ın nişanlısı olarak tanınan Sam Asghari, ilk büyük filmi için hazırlıklara başlıyor. Asghari, Mel Gibson'ın da rol aldığı Hot Seat filminin kadrosuna katıldı.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki model ve oyuncu, yaşadığı bir skandaldan sonra sektöre geri dönmek zorunda kalan eski bir bilgisayar korsanını konu alan yeni aksiyon gerilim filmi “Hot Seat”te başrol oynayacak. Filmde Mel Gibson ile birlikte Kevin Dillon da rol alacak.

39 yaşındaki pop divası Spears ile nişanlı olmasının yanı sıra, Asghari daha önce onun müzik videolarında da yer aldı. Ayrıca CBS’nin uzun süredir devam eden polisiye dizisi “NCIS”te, HBO dizisi “Hacks”te ve BET’in “The Family Business” gibi TV dizilerinde de rol aldı.

SÜPER KAHRAMANI OYNAMAK İSTİYOR

Hot Seat, İranlı aktörün kariyeri için büyük bir adım olsa da Asghari’nin gözü daha da yükseklerde. Oyuncu, mayıs ayında Variety’ye süper kahraman serilerinde gözünün olduğunu söyledi:

“Nihai hedefim, bir süper kahramanı oynayan ilk Ortadoğulu olmak. Marvel ya da herhangi biri… Ancak henüz beni aramalılar.”

Asghari, aynı zamanda çok yönlü bir aktör olmak istediğini de sözlerine ekledi: “Çok fazla eğitim alıyorum, Jason Statham gibi Tom Cruise gibi çok yönlü bir aktör olmak için çok sayıda silah ve dublör eğitimi alıyorum. Dediğim gibi, aksiyon yapmak istiyorum ama drama da yapabilmek istiyorum. Bu benim zanaatım ve bunu yüzde 100 başarmak istiyorum.”

James Cullen Bressack tarafından yönetilecek olan “Hot Seat”, Leon Langford ve Collin Watts’ın hikayesine dayanıyor.