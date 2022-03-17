Britney Spears’tan şaşırtan hamle… Instagram hesabını kapattı

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, bu çarşamba günü kendi isteğiyle Instagram hesabını kapattı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla bilinen Britney Spears’ın Instagram hesabını kapatması şaşkınlık yarattı. Hayranları, Instagram yetkilerinin çeşitli kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ünlü yıldızın hesabını kapattığını düşünse de, gerçek farklıydı.

UsWeekly’ye konuşan bir kaynak, Spears’ın 40 milyon takipçisine “sevilmek” değil, “korkulmak” istediğini ifade ettikten sadece bir gün sonra, “kendi Instagram hesabını devre dışı bırakmayı seçtiğini” söyledi. TMZ’ye açıklama yapan Instagram yetkilileri de, hesabı kendilerinin kapatmadığını doğruladı.

40 yaşındaki ünlü popçunun, salı günü paylaştığı son Instagram gönderisi Las Vegas’a yaptığı ziyaretle ilgiliydi. Sosyal medyaya ne zaman geri döneceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

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