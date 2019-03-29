Brüksel Filarmoni Orkestrası ile birlikte kayıt

“Cenneti Beklerken” ve “Kelebeğin Rüyası” filmlerinin müzikleriyle uluslararası alanda ödüller kazanan Türk sanatçı Rahman Altın, hazırlıkları süren ve “Grammy” hedeflediği yeni albümü için 6 – 11 Nisan tarihleri arasında “Oscar” ve “Golden Globe” ödüllü Brüksel Filarmoni Orkestrası ile stüdyoda olacak.

Dünyaca ödüllü Türk film müziği bestecisi, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi, Grammy Ödülleri'nde oy verme hakkına sahip müzisyen ve opera sanatçısı Rahman Altın, 3 bölümden oluşan 120 dakikalık dev eserinin senfonik bölümlerinin kaydı için 6 – 11 Nisan tarihleri arasında film müzikleri konusunda dünyanın bir numarası olan, Oscar ve Golden Globe ödüllü Brüksel Filarmoni Orkestrası ile stüdyoya girecek.

Yeni albümünü “doğu ve batı kültürünün müzikal sentezi” olarak tanımlayan Rahman Altın, Mart ayı başında 22 müzisyenle 25 eserin Türk müziği bölümleri kaydettiklerini ve bir sonraki adımın senfonik bölümler olduğunu belirtti. Altın, sürecin devamında yine yurtdışında ünlü isimlerle bir araya geleceklerini ekledi.