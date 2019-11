Bryan Adams 10 TIR’la geliyor

Hayranlarına; Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of ’69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You’re Gone gibi birçok fenomen parça hediye eden, Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı sanatçılarından kabul edilen Kanadalı sanatçı Bryan Adams, 16 Kasım Cumartesi gecesi Ülker Arena'da hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin dinleyeceği Bryan Adams, bu özel konser için 10 TIR ve 60 kişilik ekibiyle İstanbul’a geliyor.