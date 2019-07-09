Bryan Adams için geri sayım başladı

Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden, Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümlerin, Summer of ’69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You’re Gone gibi birçok efsane parçanın sahibi olan, Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30’uncu sanatçısı seçilen Bryan Adams, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Arena'da olacak.

Bilet satışları bugün başladı.