Bryan Adams: Virüs açgözlü pislikler sayesinde yayıldı

Kanadalı müzisyen Bryan Adams, İngiltere'de vereceği konser serisinin corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesi hakkında, "Bazı lanet olası yarasa yiyenler, pazarlarda canlı hayvan satanlar..." şeklinde yaptığı yorum nedeniyle tepki çekti.

Bryan Adams, Royal Albert Hall’da vereceği konserin iptali hakkındaki şikayetlerini sosyal medyadan dile getirdi. Adams, konser iptallerini canlı hayvan pazarlarına ve yarasa yiyenlere dayandırması ise tepki topladı.

Sosyal medyadan paylaştığı videosunda, “Bu gece Royal Albert Hall’daki konser serisinin ilk konserini verecektik. Ancak bazı lanet olası yarasa yiyenlere, pazarlarda canlı hayvan satanlara teşekkürler. Virüs açgözlü pislikler sayesinde yayıldı. Tüm dünya şu an beklemede, virüsten dolayı hastalanan veya ölen binlerce kişi var” dedi.

“VEGAN OLUN”

Vermeye çalıştığı mesajın ‘o lanet olasıcalara’ olduğunu dile getiren Adams, “Vegan olun” uyarısında da bulundu. Ünlü müzisyen ayrıca, “Konserlerimizi kaçıran tüm insanlara, keşke bildiğinizden daha fazla orada olabilseydim” ifadesini kullandı.

Ailesiyle karantinada olduğunu söyleyen Adams, “Diğer ailemi, grubumu, ekibimi ve hayranlarımı özledim. Kendinize iyi bakın, umarım konseri en yakın zamanda yine yapabiliriz” dedi.

Bryan Adams’ın bu açıklamaları, Twitter’da trendeler arasına hızlı bir giriş yaptı ve salgında hedef gösterdiği gereçkesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.