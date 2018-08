BTS, YouTube’da rekor kırdı! Bir günde en çok dinlenen grup oldu…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyaca ünlü Koreli grup BTS’nin yeni şarkısı 24 saat içinde 45 milyon kezden fazla izlendi. Bu alandaki önceki rekor; ‘Look What You Made Me Do’ şarkısı 43,2 milyon ilk gün izlenmesi alan ABD’li şarkıcı Taylor Swift’e aitti. PSY’nin şarkısı ‘Idol’ ilk dört gün izlenmesinde de 90 milyonu aştı. Özellikle Asya kıtasında geniş bir hayran kitlesi bulunan grubun, dünyanın farklı kıtalarında da dinleyici kitlesi hızla büyüyor.

Şarkı, Trend Videolar listesinde, Türkiye’de de en yüksek sıralamalara yerleşti.

REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

2013 yılında çıkış yapan BTS, Avrupa Müzik Ödülleri'nde de ödül kazandı. Grup, Kore pop müziğinin (K-POP) dünya çapında bilinmesini sağladı.

Grup, TIME 100 Okuyucu Anketi'nde bu yılın birincisi oldu, sosyal medya etkileşimi açısından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Grup, UNICEF ile birlikte de ‘Love Myself’ adlı bir kampanya yürüttü.