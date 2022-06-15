BTS’den hayranlarını üzen haber… Gözyaşlarını tutamadılar

K-Pop yıldızları solo kariyer yapmak için geçici olarak ara verdiklerini ancak bir gün geri döneceklerine söz verdiklerini açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS, şimdilik ayrı yollara gidiyor. Güney Koreli grup, solo kariyerlerini sürdürmek için geçici bir ara verdiklerini, ancak bir gün geri döneceklerine söz verdiklerini söyledi. Haberi, grubun dokuzuncu yılını kutlayan yıllık FESTA yemeklerinde, grup üyesi RM’nin kendi başlarına çalışma zamanının geldiğini söylemesiyle duyurdular.

Üyelerin birçoğu Festa videosu sırasında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

“ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Etkinlikte RM, “BTS’nin her zaman diğer gruplardan farklı olduğunu düşündüm ama K-pop ve tüm idol sisteminin sorunu, size olgunlaşmanız için zaman vermemeleri” dedi.

Jimin ise, “Ne olursa olsun hayranlarımızı düşünmeden edemiyoruz, hayranlarımız tarafından hatırlanan türden sanatçılar olmak istiyoruz. Sanırım bu yüzden şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz, kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz ve bu, yorucu ve uzun bir süreç” dedi.

V ise bunun bir ayrılık olmadığı konusunda ısrar etti: “Bir grup olarak tekrar bir araya geldiğimizde bu sinerji başka hiçbir şeye benzemeyecek.”

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

J-Hope da “Bence yeniden bir olmayı öğrenmek için biraz ayrı zaman geçirmeliyiz. Umarım bunu olumsuz bir şey olarak görmezsiniz ve sağlıklı bir plan olarak görürsünüz. Bence BTS bu şekilde daha güçlü hale gelecek” dedi.

Akşam yemeğinin bir videosu da grubun resmi Twitter hesabında yayınlandı. Grubun bir temsilcisinin yaptığı açıklamada “Açık olmak gerekirse, ara vermiyorlar; ancak şu anda bazı solo projeleri keşfetmeleri ve çeşitli formatlarda aktif kalmaları zaman alacak” dedi.

“ASKERLİK İÇİN AYRILIYORLAR”

Haziran 2013’te çıkış yapan BTS, gençleri güçlendirmeyi amaçlayan iyimser hitleri ve sosyal kampanyalarıyla dünya çapında bir fenomen haline geldi. Grup, yeni albümü “Proof”u cuma günü yayınladı. Grup ayrıca, Amerikan Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı ödülünü kazanan ilk Asyalı grup oldu. Ve Asyalıları hedef alan nefret suçlarını görüşmek üzere mayıs ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Bazı K-pop gözlemcileri ise Güney Kore’nin askerlik hizmetinin bu ara için bir faktör olabileceği konusunda spekülasyon yarattı. Grubun en yaşlı üyesi olan Jin, bu yılın sonuna kadar neredeyse iki yıl orduda hizmet vermeye başlayacak.

HAYRANLARI YIKILDI

Tüm dünyadan hayranlara sahip olan grubun ayrılık açıklaması sevenlerini de üzdü. BTS ürünlerinin satıldığı bir kafede grubun açıklamasından sonra hayranlarının da ağladığı görüntülendi.

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