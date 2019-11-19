Bu arada nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘buarada’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bu arada'dır.
BU ARADA NE DEMEK:
1- Bu süre içinde.
2- Yeri gelmişken, bu meyanda.
3- Bir işi yaparken birlikte, beraber.
BU ARADA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bu arada mı, buarada mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bu arada şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
buarada (Yanlış kullanım)
bu arada (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu arada söylediklerini daha iyi düşünme fırsatı buldum.”