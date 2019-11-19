Bu arada nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘buarada’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Bu arada nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘buarada’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bu arada’dır. Bu arada mı, buarada mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bu arada'dır.

BU ARADA NE DEMEK:

1- Bu süre içinde.

2- Yeri gelmişken, bu meyanda.

3- Bir işi yaparken birlikte, beraber.

BU ARADA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bu arada mı, buarada mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bu arada şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

buarada (Yanlış kullanım)

bu arada (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu arada söylediklerini daha iyi düşünme fırsatı buldum.”