Bu defteri hayallerinizle canlandıracaksınız

Maya Kitap'tan raflarda yerini alan "YAKİRA Mİ - Benim Defterim", kişiselleştirebileceğiniz bir defter olarak dikkat çekiyor. 365 gününüzü planlayabileceğiniz bu defteri dilediğiniz gibi süsleyebilir ve hayatınızı planlayabilirsiniz.

Dileklerinizi, özelliklerinizi, fikirlerinizi, ruh halinizi… Kısacası sizi tarif eden ne varsa yer verebileceğiniz bu defter, içerisinde yer alan bölümlerle hayatınızı kolaylaştıracak. “YAKİRA Mİ – Benim Defterim” ile aylık planlarınızı yapabilir, bir arkadaşınızla buluşmaktan bir işi tamamlamaya kadar yapmanız gereken her şeyi not alabilirsiniz.

“YAKİRA Mİ – Benim Defterim” sizleri neler yapabileceğiniz konusunda yönlendiriyor, fikirler veriyor. Defterinizi süslemelerle nasıl kişiselleştirebileceğiniz, gerekli alanları nasıl doldurabileceğiniz gibi bilgiler her bölümde mevcut. Böylece size sevdiğiniz filmlerden şarkılara, size ilham veren insanlardan dileklerinize kadar tüm alanları doldurmak ve belirlediğiniz hedeflere ilerlemek kalıyor.

Bir yılınızı planlayabileceğiniz bu defterde, kısa dönemli planlamalarınız ve dileğiniz notları alabilmeniz için de ayrı kısımlar yer alıyor.