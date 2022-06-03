Bu festivale bütün İstanbul davetli

İstanbul Müzik Festivali önümüzdeki günlerde tüm İstanbulluların katılımına açık, ücretsiz konser ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 50'nci İstanbul Müzik Festivali müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında, “İstanbul” teması altında gerçekleştirilecek festival, Şerefiye Sarnıcı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda tüm İstanbulluların katılımına açık olacak.

NOSTALJİ YAŞATACAKLAR

İstanbul'un büyüleyici tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı'nda, Çağlar Fidan, Asineth Fotini Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Türk müziğinden örnekler sunacak. Üçlünün, tamamen İstanbul'a özel olarak kurguladıkları “İstanbul: Şehrin Müziği” başlıklı konserde, Osmanlı İstanbul'unda doğmuş veya yaşamış farklı dinlere mensup bestecilere ait eserler izleyicilerle buluşacak. İlhamını Osmanlı İstanbul'unun gündelik hayatından alan repertuvarda, kahvehanelerde, meyhanelerde, mesire yerlerinde, Beyoğlu tiyatrolarında, Boğaziçi mehtaplarında söylenen şarkılar ve şehrin farklı katmanlarından müzik insanlarının besteleri 10 Haziran'da saat 21.00'de Şerefiye Sarnıcı'nda yankılanacak.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Hafta Sonu Klasikleri serisinin ilkinde Boğaziçi Gençlik Korosu izleyicilerle buluşacak. Edindiği sayısız başarı ve yenilikçi projelerle Türkiye'de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, festival kapsamında 11 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Fenerbahçe Parkı'nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Hafta Sonu Klasikleri'nin ikincisinde ise Jamd Trio ve Duo Aliada, 18 Haziran'da saat 19.00'da Yıldız Parkı'nda izleyicilerle bir araya gelecek.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

50. İstanbul Müzik Festivali, İKSV bünyesinde kültür-sanata erişim ve katılım imkânlarını artırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlayan İKSV Alt Kat'ın işbirliğiyle, İstanbul'un her iki yakasında, çocuklara ve ailelerine yönelik ücretsiz bir etkinlik serisi düzenleyecek. 11 Haziran'da saat 16.00'da Fenerbahçe Parkı'nda; 18 Haziran'da saat 16.00'da ise Yıldız Parkı'nda gerçekleştirilecek Müzikli Bir Hafta Sonu programında yer alan, Atölye Pikolo'nun yürüteceği, 3-6 yaş grubuna yönelik, Ses Ver, İlham Ver başlıklı atölyede, küçük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eser sahnelenecek. İstanbul'u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem'in anlatımıyla sahnelenecek.