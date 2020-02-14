“Bu film, Sevgililer Günü hediyesidir”

Masallardan Bize Kalan adlı filmin genç oyuncuları Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan, “Sevgililer filmi izlerken kendilerinden çok şeyler bulacak” dedi.

Birisi Yabancı Damat'ın Niko'su diğeri Fransa adına Oscar'a aday olan Mustang filminin başrol oyuncusu olarak hatırlanıyor. Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan'ın başrolünü oynadığı, senaristliğini ve yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Masallardan Bize Kalan adlı film, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak sevenler için vizyona giriyor. Çevik ve Akdoğan'la filmi ve aşkı konuştuk.

– Filmle ilgili neler söylemek istersiniz?

İlayda Akdoğan (İ.A.): Senaryoyu okuyunca bayıldım. Klasik aşk hikayesi değil, beni heyecanlandırdı.

Özgür Çevik: (Ö.Ç): Bu filmi izleyen herkes sevginin güzelliğini fark edecek.

– Tam bir aşk filmi…

İ.A: Evet ama bu filmde beklenmedik bir aşk yaşanıyor. Finali tam bir sürpriz.

Ö.Ç: Gerçekten de filmde insanların hoşuna gidecek bir masal var. Hüznü de var, tatlı yanları da var ama sürprizleri önemli.

– Bugün Sevgililer Günü ve film vizyonda…

İ.A: Masallardan Geriye Kalan, herkes için güzel bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir. Sevgililer bu filmi izlerken kendilerinden çok şeyler bulacaklar.

Ö.Ç: Sevmenin artı ve eksilerinin ne olduğunu iç dünyalarında öğrenmek istiyorlarsa, bu film bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir.

ÇEKİMLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

– Filmin çekimleri çok güzel…

İ.A: Evet. Ayrıca Eskişehir, Brugge, Paris ve Köln'de yaptığımız çekimler farklı bir görsel şölen sunuyor.

Ö.Ç: Bu dört kent arasından Brugge'e aşık oldum. Filmdeki aşk masalına en iyi uyum gösteren kent bana göre o oldu.

– Sizin aşk yaşadığınız söylendi, yazıldı.

Ö.Ç: İkimizle ilgili çıkan aşk haberleri doğruyu yansıtmadı.

İ.A: Eskişehir'de Porsuk üzerinde gondolla gezerken çekilen fotoğraflardan esinlenip, aramızda aşk olduğunu iddia edenler oldu ama o sahneler zaten filmle ilgiliydi.

FİLMDEKi AŞK SAMAN ALEVİ DEĞİL

– Günümüz aşkları çoğu kez saman alevine benzetiliyor…

Ö.Ç: Bu filmdeki aşk, saman alevi değil. Günümüz aşklarına benzemiyor, sarsıcı bir tarafı da var. Filmde aşkla sevgiyle bir hesaplaşma yaşanıyor.

İ.A: Bizim çağımızda vazgeçmek çok daha kolay oluyor insanlar için. Filmde Hece ile Evren arasındaki aşk, eskiyle yeniyi birleştiriyor.

– Filmin bir güzel yanı da şarkıları...

Ö. Ç: Affedebilsem Kendimi adlı şarkının sözleri filmin yönetmeni Uğur Yağcıoğlu'na, bestesi ve yorumu da bana ait. Diğer şarkı filmin adını taşıyor.