Bu gurur Alfa Yayınları’nın…

Dünya Kitap tarafından her yıl verilen “Yılın En İyileri” ödülleri 27. kez sahiplerini buldu. Alfa Yayınları, yılın en iyi yayınevi ödülünün sahibi oldu.

Dünya Kitap'ın “Yılın En İyileri” ödülleri 2019 sahipleri, Taksim Elite World Hotel'de düzenlenen törenle ödülleri aldı. ‘Yılın Yayınevi Ödülü'nü Alfa Yayınları aldı.

ÖDÜLÜ EKİP ARKADAŞLARI ADINA ALDI

Alfa Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada “Ödül için çok teşekkür ederiz. Bir kitabı yazardan okura ulaştırmak için onlarca insanın mükemmel bir uyum içinde çalışması gerekiyor. Emeği geçen herkesi tebrik eder, değerlendirme kuruluna teşekkür ederim. Ödülü tabi ki yayıncılık geçmişim ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.