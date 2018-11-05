Bu hafta ne yapsak?… İşte, 5-11 Kasım haftasının öne çıkan etkinlikleri…

Bu hafta ne yapsak?… İşte, 5-11 Kasım haftasının öne çıkan etkinlikleri…

Bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor... İşte, bu hafta değerlendirebileceğiniz konserler, tiyatro oyunları, sergiler ve diğer etkinlikler...

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5 KASIM

– Türkiye'nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, bugün başladı. Etkinliğin onur konuğu Şener Şen… 9 Kasım’a kadar sürecek etkinlik, bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.



6 KASIM

– Ferhan Şensoy‘un 30 yıldır aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler, İzmir’deki Narlıdere AVM’de izleyicilerle buluşacak. Oyun 20.30’da başlayacak

– Müzik dünyasında farklı bir kulvar açan ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Kalben, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da Zonguldaklılar ile buluşmaya hazırlanıyor.



– “Şifa Niyetine Anılar – Türküler” etkinliğinde Altan Erkekli ve Veysel Diker aynı sahneyi paylaşacak. “Müzikten beri, sözden öte” diye de özetlenebilecek etkinlikte “Söz”de Altan Erkekli, kendi yaşam hikayelerini anlatacak. “Müzik”te de Veysel Diker sevdiği türkülerini piyano, keman, kontrabas, gitar ve perküsyondan oluşan orkestrası eşliğinde seslendirecek. Etkinlik MSKM Halit Akçatepe Sahnesi’nde 20.30’da başlayacak.

– 56. sanat yılını dolduran Ayşen Gruda, “Deli Kadın” oyunuyla İstanbul Komedi Festivali'nde sahneye çıkacak. Yeşilçam’ın efsane isminin gösterisi BKM’de 20.30’da başlayacak… Ve gösteri boyunca kahkaha eksik olmayacak.

7 KASIM

– Sena Şener‘in ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer”in tanıtım konseri 7 Kasım Çarşamba günü 21:30’da Babylon’da gerçekleştirilecek.



– Siz de 90’ları özleyenlerdenseniz, bu etkinlik tam size göre! Zorlu PSM Studio’da düzenlenecek 90’lar Türkçe Pop Partisi’nde Yonca Evcimik'ten Demet Sağıroğlu'na, Aşkın Nur Yengi'den Mansur Ark'a, İzel-Çelik-Ercan'dan Seden Gürel'e hepimizin hafızasına kazınan efsane şarkılar çalınacak. Etkinlik 21.00’de başlayacak.

8 KASIM



– Duman ve Helal Ettim adlı şarkılarıyla ün kazanan Merve Özbey, 8 Kasım’da saat 21.00’de Vadistanbul Jolly Joker'de olacak.

– İş Sanat'ın yeni sezonu 8 Kasım'da Natalie Murray Beale yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile başlayacak. Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül (keman) açılış konserinin solistleri olacak. Konser, Perşembe akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta.

9 KASIM

– Besteci, araştırmacı, şair, yazar ve kompozitör Prof. Yalçın Tura'nın eserleri, Melihat Gülses yorumuyla, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor. “Hasretim Sana” başlıklı konser, 9 Kasım akşamı, saat 20:00’de başlıyor.

– Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri olan, hayatı Oscar ödüllü ‘Shine’ filmi ile beyazperdeye aktarılan başarılı piyanist David Helfgott, 9 Kasım’da, saat 21.00’de Wolkswagen Arena’da, 360 derece sahnede dinleyicilerin karşısında olacak.

10 KASIM

– Dolunay Soysert'in çarpıcı performansıyla hayat verdiği Mercan'ın hikâyesi ve gördüklerinden bir yaşam kurma özlemi “Kul” 10 Kasım Cumartesi akşamı 20.30'da TOY İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

– Oyuncu Rıza Sönmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekleri Atatürk'ün sofrasından anektodlarla anlatacak. Kemikli kuru fasülye, enginar, kuşkonmaz yapıyor, Cumhuriyet dönemi ilk yemek kitaplarının tozu alınacak. Yemek boyunca Atatürk’ün en sevdiği şarkılar da çalınacak. 11.00’den 15.00’e kadar sürecek olan etkinlik, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde gerçekleşecek.

– Borusan Contemporary‘de miniklerle Atatürk anılacak. 6-9 yaş arası çocukların katılabileceği etkinlikte önce sergi turu yapılacak. Atölyede Cumhuriyetimizin kurucusu sevgili Atatürk'ün anlatıldığı sunum izlenecek. Sonra her katılımcı, baskı tekniğinin yanı sıra farklı teknikleri de deneyerek, kendi gözünde hayal ettiği Atatürk'ü resmedecek.

– Ali Düşenkalkar’ın yönettiği Dali’nin Kadınları oyunu seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. “Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo aynı anda sahnede. Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Oyun, Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 20.30’da olacak.

11 KASIM

– İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 11 Kasım Pazar akşamı, Elazığ’dan Şanlıurfa’ya gazelden hoyrata bir kültür köprüsü kurulacak. Mehmet Özbek danışmanlığında gerçekleşecek konserde, Elazığ ve Şanlıurfa’dan birçok değerli sanatçı sahne alacak. Konser 20.00’de başlayacak.

– Dünyaca ünlü fotoğrafçı David Drebin‘in eserleri, Sevil Dolmacı Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. 22 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek sergideki “Femmes Fatales” serisinde kadın figürü özne olarak öne çıkıyor. “Dreamscapes”te ise New York, Capri ve Paris gibi şehirlerin masalsı mekanları karakterize ediliyor.