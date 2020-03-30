Bu kadar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bukadar’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Bu kadar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bukadar’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bu kadar’dır. Bu kadar mı, bukadar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bu kadar'dır.

BU KADAR NE DEMEK: Yaklaşık anlamındadır.

BU KADAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bu kadar mı, bukadar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bu kadar şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

bukadar (Yanlış kullanım)

bu kadar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu kadar da alaycı konuşmasına bir anlam veremedik.”