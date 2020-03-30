Bu kadar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bukadar’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bu kadar'dır.
BU KADAR NE DEMEK: Yaklaşık anlamındadır.
BU KADAR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bu kadar mı, bukadar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bu kadar şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
bukadar (Yanlış kullanım)
bu kadar (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu kadar da alaycı konuşmasına bir anlam veremedik.”