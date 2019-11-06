Bu kez Atatürk için sıraya girdiler

Bu kez Atatürk için sıraya girdiler

Türkiye’nin en genç ve başarılı senfoni orkestralarından biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konserleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Senforock konseri için uzun kuyruklar oluşturan Eskişehirli sanatseverler bu kez de 10 Kasım Atatürk’ü Anma konseri için sıraya girdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 10 Kasım'da Atatürk'ü anma konseri verecek. Ücretsiz olan konseri izlemek isteyen sanatseverler, bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİŞEHİR'DE SANAT İÇİN KUYRUK OLUŞUYOR

Geçen Mart ayında senforock konseri veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 10 Kasım tarihinde Atatürk için konser verecek. Senforock konseri için uzun kuyruklar oluşturan Eskişehirliler bu kez Atatürk'ü anma konseri için kuyruğa girdiler.

2002 yılında kurulan ve ülkemizin en hızlı gelişim gösteren sanat kurumlarından biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 10 Kasım'da düzenleyeceği ‘Atamızı Anıyoruz' konseri için Eskişehirliler uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal medyadan ve bilboardlar aracılığıyla, davetiyelerin 5 Kasım'da gişelerden temin edileceğini duyurduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Turgut Özakman Gişesi'nde dağıtılan ücretsiz davetiyelerin 30 dakika içinde tükendiğini belirterek Atatürk sevdalısı sanatsever Eskişehir halkına ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

10 Kasım Atatürk'ü Anıyoruz Konseri, 10 Kasım 2019 Pazar akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Konserde Senfoni Orkestrası'nın konuk solistleri Nurdan Küçükekmekçi, Ezgi Karakaya, Barış Yanç, Mehmet Yılmaz ve Ahmet Baran olacak. Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yapacağı konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler ve marşlar seslendirilecek.