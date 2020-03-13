Bu kez şiirleriyle ‘umut’ olacak

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iş insanı ve Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman'ın üçüncü şiir kitabı birinci ölüm yıldönümünde okuyucuyla buluştu… Nazire Dedeman'ın “Nazire” ve “Bir Avuç Göl” adlı kitaplarının ardından yayımlanan üçüncü şiir kitabının adı “Yarına Bir Değer Bırak…” Kızları Özlem ve Özben Önal tarafından basımı sağlanan ve satışa çıkan şiir kitabından elde edilecek tüm gelir, “adalet, şiddet ve bireysel silahsızlanma” için mücadele eden Umut Vakfı'na bağışlanacak. Özlem ve Özben Önal, kitabın bağış karşılığı Umut Vakfı'ndan da temin edilebileceğini belirterek, bu konuda şunları söyledi:
EN SAMİMİ CÜMLELER
“Az insanın sanat yönünü bildiği sevgili annemiz Nazire Dedeman'ın üçüncü şiir kitabı da okuyucuyla buluştu. Kızları olarak onun duygularını, yaşadıklarını, sonuç vermeyen çabalarını en samimi cümlelerle kağıda döktüğü ama şimdiye kadar sadece defteriyle paylaştığı şiirlerinin onun ölümünden sonra gün yüzüne çıkmasını amaçladık.”
Nazire Dedeman; Umut Vakfı'nı oğlu Umut'un 28 Eylül 1993'te silahla öldürülmesinden ve ardından başlattığı hukuk mücadelesinden sonra “şiddetin en uç noktası ve tek işlevi öldürmek olan silah şiddeti ile mücadele etmek ve bireysel silahsızlanma konusunda kitleleri bilinçlendirmek” amacıyla kurmuştu. Vakıf'ta annesinden sonra bayrağı devralan Özben Önal, Nazire Dedeman'ın oğlu Umut'un öldürülmesinden sonra adalet arayışına giriştiğini ve uzun yıllar yılmadan mücadele ettiğini söyledi.
Annesinin adalete ulaşamasa da yıllarca umudunu hiç yitirmediğini ve bu amaçla da 1993 yılında Umut Vakfı'nı kurduğunu belirten Önal; “Annem; geleceğin garantisi olan gençlerin; hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığı duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmesi için çaba harcadı” diye konuştu.
Ölmek, cansız kalmak
Ölmeden
Bilir misin ne demek
Ölmeden ölmek
Ölenleri yaşarken
Yaşarken ölmek
Yazmaya nereden başlasam
Kendimden mi
Sizden mi
Sizin dünyanızı tam bilemem
Benimki yürek yakar
Yazsam yazmasam ne çıkar
Ben doğarken ölmüşüm
Bilenler belki anlar