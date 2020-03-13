Bu kez şiirleriyle ‘umut’ olacak

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iş insanı ve Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman'ın üçüncü şiir kitabı birinci ölüm yıldönümünde okuyucuyla buluştu… Nazire Dedeman'ın “Nazire” ve “Bir Avuç Göl” adlı kitaplarının ardından yayımlanan üçüncü şiir kitabının adı “Yarına Bir Değer Bırak…” Kızları Özlem ve Özben Önal tarafından basımı sağlanan ve satışa çıkan şiir kitabından elde edilecek tüm gelir, “adalet, şiddet ve bireysel silahsızlanma” için mücadele eden Umut Vakfı'na bağışlanacak. Özlem ve Özben Önal, kitabın bağış karşılığı Umut Vakfı'ndan da temin edilebileceğini belirterek, bu konuda şunları söyledi:

EN SAMİMİ CÜMLELER

“Az insanın sanat yönünü bildiği sevgili annemiz Nazire Dedeman'ın üçüncü şiir kitabı da okuyucuyla buluştu. Kızları olarak onun duygularını, yaşadıklarını, sonuç vermeyen çabalarını en samimi cümlelerle kağıda döktüğü ama şimdiye kadar sadece defteriyle paylaştığı şiirlerinin onun ölümünden sonra gün yüzüne çıkmasını amaçladık.”

Bireysel silahsızlanmanın Türkiye'deki öncüsüydü

Nazire Dedeman; Umut Vakfı'nı oğlu Umut'un 28 Eylül 1993'te silahla öldürülmesinden ve ardından başlattığı hukuk mücadelesinden sonra “şiddetin en uç noktası ve tek işlevi öldürmek olan silah şiddeti ile mücadele etmek ve bireysel silahsızlanma konusunda kitleleri bilinçlendirmek” amacıyla kurmuştu. Vakıf'ta annesinden sonra bayrağı devralan Özben Önal, Nazire Dedeman'ın oğlu Umut'un öldürülmesinden sonra adalet arayışına giriştiğini ve uzun yıllar yılmadan mücadele ettiğini söyledi.

Annesinin adalete ulaşamasa da yıllarca umudunu hiç yitirmediğini ve bu amaçla da 1993 yılında Umut Vakfı'nı kurduğunu belirten Önal; “Annem; geleceğin garantisi olan gençlerin; hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığı duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmesi için çaba harcadı” diye konuştu.

KİTAPTAN İKİ ŞİİR

Ölmek, cansız kalmak

Ölmeden

Bilir misin ne demek

Ölmeden ölmek

Ölenleri yaşarken

Yaşarken ölmek

Yazmaya nereden başlasam

Kendimden mi

Sizden mi

Sizin dünyanızı tam bilemem

Benimki yürek yakar

Yazsam yazmasam ne çıkar

Ben doğarken ölmüşüm

Bilenler belki anlar