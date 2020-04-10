Bu kez umut kapınızı çalıyor

Bu kez umut kapınızı çalıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), web sitesinden yayınladığı konser kayıtlarına devam ediyor. Daha önce Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri ile evlere konuk olan BİFO, 11 Nisan 2020 Cumartesi 20.00’de, bu kez onlarca çocuk müzisyen ile birlikte yeniden evlere misafir oluyor.

Kuruluş amacı mümkün olduğunca çok çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak olan Barış İçin Müzik Vakfı'nın programından yetişen Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı (BİFO) bir araya getiren ve gerçekleştirildiği zaman izleyicilerin yoğun beğenisini kazanan BİFO ile Barış İçin Müzik konser dizisinin ilki Borusan Sanat'ın web sitesinden yayınlanıyor. Yarın saat 20.00'de borusansanat.com üzerinden yayınlanacak olan konser, 13 Aralık 2014'te gerçekleştirilmişti.

Bu konserde Sascha Goetzel BİFO'yu, Samuel Matus ise Barış İçin Müzik Orkestrası'nı yönetiyor. Venezüela'daki ünlü El Sistema'nın düşüncesinden hareketle oluşturulmuş topluluk, karşılıksız müzik eğitimi sağladığı onlarca çocukla umudun en saf ve en güçlü halini bizlere hediye edecek…

Piyanist Kaan Baysal'ın solist olarak katıldığı konserde Glinka'nın Ruslan & Ludmila, Ravel'in Ma Mere l'Oye, Mozart'ın La Majör Piyano Konçertosu, Bizet'nin Carmen Süiti, Rossini'nin William Tell Uvertürü, Bernstein'ın Batı Yakası Hikâyesi'nden Senfonik Danslar'ı, Dvořák'ın 9. Senfoni'si ve Johann Strauss'un Radetzky March'ı seslendiriliyor.