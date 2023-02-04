Bu müzede çatışma sesleri yükseliyor

Türklerin Balkanlar'daki yaklaşık 600 yıllık tarihinin anlatıldığı Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ni geçen yıl 47 bin ziyaretçi gezdi.

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Balkan Savaşları’nda Şükrü Paşa komutasındaki Edirne savunmasının karargah binası olarak kullanılan Hıdırlık Tabya, Balkan Savaşları’nın 100. yılı anısına Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun restore edildi.

Türklerin, Edirne’nin 1361 yılındaki fethinden 1913’teki Balkan Savaşı sonrasına kadar olan süreçteki tarihinin anlatıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle Edirne Balkan Tarih Müzesi olarak 30 Aralık 2021’de kapılarını açtı.

Kent merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki müze, 2022 yılında 47 bin 92 ziyaretçi ağırladı.

Yaklaşık 60 dönümlük alanda, 1800 metre çevre uzunluğuna sahip tabyaya kurulu müzede 22 karargah odası, 4 dehliz odası ve 18 topçu odası olmak üzere 44 oda teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında düzenlendi.

TOP, TÜFEK, GÜLLE VE ASKERİ KIYAFETLER

Edirne Müze Müdürlüğüne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlayan müzede, tabyanın restorasyonu sırasında açığa çıkan buluntular, tabyanın faal dönemini yansıtan materyaller ve Balkan Savaşları dönemi ile erken Cumhuriyet dönemini yansıtan top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlar, gülleler, savaş araç gereçleri ve yine dönemini yansıtan askeri kıyafetler yer alıyor.

Bakanlığın çeşitli müzelerden getirdiği toplar, Harbiye Askeri Müzesi’nden alınan dönem tüfekleri, Polatlı Topçu Okulundan alınan ve dönemi yansıtan “Krupp Topu” da teşhir edilen eserler arasında bulunuyor.

Edirne müdafii Mehmet Şükrü Paşa’nın karargah olarak kullandığı tabyada, Şükrü Paşa’nın yanı sıra, savaşta Kızılay’ın müdahale anı, silikon heykellerle canlandırılıyor. Tabyada ayrıca

Fatih Sultan Mehmet’in de heykeli bulunuyor.

“Edirne’den geçen sultanlar”, “Balkanlarda Osmanlı mimarisi”, “Osmanlı idaresinde Balkanlar”, “Edirne’nin fethi”, “Edirne’den geçen komutanlar”, “Balkan Savaşları günlükleri”, “Cephede giyinme ve beslenme”, “Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler”, karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.

DEHLİZ VE TOPÇU ODALARI CANLANDIRILIYOR

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor. Müze, sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma, taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor. Müze 2023’te de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Edirne’de yaşayan torununu ziyarete gelen 84 yaşındaki emekli Astsubay Başçavuş Kemal Aybastı da müzeyi gezdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’na da katılan Aybastı, müzeyi çok beğendiğini söyledi.

Müzede Balkan tarihine dair önemli bilgiler edindiğini belirten Aybastı, “Burayı güzel bir müze haline getirmişler. Balkan Savaşları’nda yaşananları gösteren bir yer. Çok güzel bilgiler edindim burada. Balkan tarihini yeni baştan canlandırdım.” dedi.

AA