Ahmet Saraçoğlu ‘Çiçek Taksi’den ‘Yeditepe İstanbul’a, ‘Sultan Makamı’ndan ‘Yaprak Dökümü’ne kadar birçok dizide oynadı. Son dönemde ise bir yandan Baba Sahne’de perde açan ‘Kanlı Komedya Caligula’da zorbalığın sınırlarını zorlayan bir imparatoru, ‘Vatanım Sensin’ dizisinde ise İsmet İnönü’yü başarıyla canlandırıyor. Saraçoğlu ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde buluştuk; İsmet İnönü rolünü, tiyatroyu ve yaşamını konuştuk.

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– İsmet İnönü'yü canlandırmak nasıl bir duygu?

Doğrusu İsmet İnönü rolünü oynamak gurur verici… Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyetimizin en önemli kahramanlarından biri İnönü. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı, ilk başbakanı ve Milli Şef'i… Çok önemli bir tarihi şahsiyet. Bu teklif bana gelince heyecanlandım, sevindim ve bir o kadar da gerildim. Kabul ettikten dört-beş gün sonra da kamera önüne geçtim.

– İsmet İnönü'yü daha önce Savaş Dinçel kamera önüne taşımıştı…

Savaş Dinçel benim hocamdı, nurlar içinde yatsın. 1997'de ‘Kurtuluş', 1998'de ise ‘Cumhuriyet' filmlerinde İsmet İnönü'yü oynamıştı. Elbette kamera önüne geçmeden önce bu filmleri de izledim.

İlk kez bize nasip oldu

– Ekranda İsmet İnönü'yü tiyatroda ise tarihin en eli kanlı diktatörünü oynuyorsunuz.

Oyunculuğun güzel yanı ve gücü de bu işte. Bir yanda tarihin beğenilen şahsiyeti, diğer yanda ise tarihin eli kanlı diktatörü var. Baba Sahne'de ‘Kanlı Komedya Caligula'da oynuyorum. MS 37-41 yılları arasında halkını kışkırtmak için zorbalığın sınırlarını zorlayan çılgın bir imparator olan Caligula'nın trajikomik hikayesini anlatıyoruz.

– Bu rol sizi zorladı mı?

Caligula'yı oynarken zorlandım çünkü dört yıl kaldığı iktidarda en zalim imparatorların bile yapamadığı kadar kötülük yapmış.

– Siz aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik de yapıyorsunuz.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmen olmak bana gurur veriyor. Bu sanat ocağına vefa borcum var.

İnönü Savaşları, İsmet İnönü'nün dehasının eseridir

– Siz, İstiklal Savaşı bölümündeki İsmet Paşa'yı oynuyorsunuz…

İnönü Savaşları, İsmet İnönü'nün dehasının eseridir. Zaten Atatürk de “Siz orada yalnızca düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz” mesajıyla kutlamıştır onu. Böylesine önemli bir karakteri oynarken yüreğimde hep “Ya beğenilmezse” endişesi vardı. İlk beğenileri sette ekip arkadaşlarımdan alınca rahatladım. Sonrasında her bölümde rolümün üzerine bir şeyler katarak İsmet İnönü'yü mükemmele taşımaya çalıştım.

Kendimle gurur duydum

– ‘Vatanım Sensin’deki rolünüzle aldığınız ödülden bahseder misiniz?

İnönü Ailesi'nin hediyesi olan takvimler benim için en büyük ödül oldu. Özden Hanım'ın “Sağ olun, babamı ne kadar özlediğimi hatırlattınız bana” demesiyle de kendimle gurur duydum.