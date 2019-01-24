Bu şarkı Çorlu tren kazası için…

Atari Kasedi, 8 Temmuz 2018'de gerçekleşen ve hâlâ acısını yaşadığımız Çorlu tren kazası için ürettikleri "Nefes Almayan Hayatlar" şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

2012 yılında, Konya'da bir öğrenci evinde iki kişi tarafından kurulmuş olan bağımsız müzik gruplarımızdan Atari Kasedi, 2016 yılında kemik kadrosunu oluşturarak; Gitar-vokalde Sezai Ünver, bas gitarda Mustafa İlhan Ulukapı, davulda Buğra Çevik ve klavyede Ekin Baran Yalnız ile sağlam adımlarla devam ediyorlar. YouTube ve Soundcloud üzerinden paylaştığı tekli serileri ile kendine iyi de bir kitle oluşturan grup, kısa bir süre önce yeni teklilerini çıkarttılar.

Grup yeni şarkılarında ülkece içimizi yakan acılardan tren kazalarını müzikleriyle buluşturarak taşıyamadığımız acıları dile getirdiler. “Nefes Almayan Hayatlar” adını taşıyan bu tekli, grubun adeta müzikal açıdan da olgunlaşma dönemine işaret ediyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Yine can kaybı

Kimsenin suçu değil

Ölenlerin kendi ayıbı

Haberlerde konusu geçmesin

Aman devlete zeval gelmesin

Yaban otları, sarmaşıklar

Borç altında

Sınav altında

Vagon altında kalmış

Nefes almayan hayatlar

Bu bineceğin son tren

Kim beni uçurumdan aşağı iten

İhmallerle beni öldüren

Daha önce hiç öpüşmeden

