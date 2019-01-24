Bu şarkı Çorlu tren kazası için…

2012 yılında, Konya'da bir öğrenci evinde iki kişi tarafından kurulmuş olan bağımsız müzik gruplarımızdan Atari Kasedi, 2016 yılında kemik kadrosunu oluşturarak; Gitar-vokalde Sezai Ünver, bas gitarda Mustafa İlhan Ulukapı, davulda Buğra Çevik ve klavyede Ekin Baran Yalnız ile sağlam adımlarla devam ediyorlar. YouTube ve Soundcloud üzerinden paylaştığı tekli serileri ile kendine iyi de bir kitle oluşturan grup, kısa bir süre önce yeni teklilerini çıkarttılar.
Grup yeni şarkılarında ülkece içimizi yakan acılardan tren kazalarını müzikleriyle buluşturarak taşıyamadığımız acıları dile getirdiler. “Nefes Almayan Hayatlar” adını taşıyan bu tekli, grubun adeta müzikal açıdan da olgunlaşma dönemine işaret ediyor.
ŞARKININ SÖZLERİ
Yine can kaybı
Kimsenin suçu değil
Ölenlerin kendi ayıbı
Haberlerde konusu geçmesin
Aman devlete zeval gelmesin
Yaban otları, sarmaşıklar
Borç altında
Sınav altında
Vagon altında kalmış
Nefes almayan hayatlar
Bu bineceğin son tren
Kim beni uçurumdan aşağı iten
İhmallerle beni öldüren
Daha önce hiç öpüşmeden